俄总理批评法国支持叙利亚反对派

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月26日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫在出访巴黎前对法国支持叙利亚反对派提出批评，并指责欧盟领导人在处置地区经济危机上犹豫不决。
法国在欧洲各国中最先承认叙利亚反对派新联盟为该国唯一合法代表，并于11月13日表示一旦反对派建立临时政府，将为其提供武装以推翻阿萨德政权。
梅德韦杰夫表示，法国的决定是“不可接受的”。
“通过承认另一国家内部的一些政治力量为其唯一合法代表来改变该国政权，这种想法对我来说似乎是未完全开化的表现。”他在周一刊出的法国记者专访中说道。
梅德韦杰夫称，“俄罗斯既不支持阿萨德政权也不支持反对派”。这与俄罗斯总统普京此前有关俄罗斯持中立立场且并不寻求支持阿萨德的说法如出一辙。
“但是……支持直接对抗当前政府的另一方政治力量的决定是否正确令人质疑。从国际法的角度来看，我看这似乎是完全不可接受的。”
在叙利亚危机问题上，俄罗斯和法国的立场持续相左。法国和其他西方国家批评俄罗斯三度否决联合国安理会意在向阿萨德施压的决议草案。（完）
--编译 王凤昌;审校 王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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