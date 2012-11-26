日本大选临近 海啸灾区选民对政坛不抱希望

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透日本IWAKI/釜石11月26日电---日本将在三周后举行2011年3月大地震发生后的首个全国性选举，但竞选者并没有去设法赢取民心，而受灾最重的选民多数对整个政坛感到失望。
当年发生在日本东北沿海地区的地震震级高达9.0级，还引发了海啸，造成近1.9万人遇难，福岛核电站的核反应堆熔毁。灾难发生后，各地民众纷纷施以援手。
然而，在几代人都未曾经历过的巨大灾难过去20个月后，灾区的民众称日本自二战以来规模最大的重建努力已从政治议程中消失。
“我对选举结果不抱任何希望，”釜石港（Kamaishi）海产品加工厂Ono Foods Co的负责人Akio Ono说道。2011年地震引发的海啸造成该地逾1,000人遇难。
“似乎没有哪位政客会认真考虑日本的问题，他们不会关注灾区的情况。”
日本将在12月16日举行众议院选举，届时首相野田佳彦所在的民主党、前首相安倍晋三领导的自民党及众多小党派将展开角逐。
民调结果显示，自民党的支持率约为23-25%，意味着该党若不与其他党派联盟，则不足以组建内阁。受访的选民中约有40%不愿支持任何党派。
有数十位受访的灾区民众看法一致，他们对各党派会关注灾区的期望值都很低。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王凤昌
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路