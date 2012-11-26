日本大选临近 海啸灾区选民对政坛不抱希望

路透日本IWAKI/釜石11月26日电---日本将在三周后举行2011年3月大地震发生后的首个全国性选举，但竞选者并没有去设法赢取民心，而受灾最重的选民多数对整个政坛感到失望。

当年发生在日本东北沿海地区的地震震级高达9.0级，还引发了海啸，造成近1.9万人遇难，福岛核电站的核反应堆熔毁。灾难发生后，各地民众纷纷施以援手。

然而，在几代人都未曾经历过的巨大灾难过去20个月后，灾区的民众称日本自二战以来规模最大的重建努力已从政治议程中消失。

“我对选举结果不抱任何希望，”釜石港（Kamaishi）海产品加工厂Ono Foods Co的负责人Akio Ono说道。2011年地震引发的海啸造成该地逾1,000人遇难。

“似乎没有哪位政客会认真考虑日本的问题，他们不会关注灾区的情况。”

日本将在12月16日举行众议院选举，届时首相野田佳彦所在的民主党、前首相安倍晋三领导的自民党及众多小党派将展开角逐。

民调结果显示，自民党的支持率约为23-25%，意味着该党若不与其他党派联盟，则不足以组建内阁。受访的选民中约有40%不愿支持任何党派。

有数十位受访的灾区民众看法一致，他们对各党派会关注灾区的期望值都很低。（完）