《交易视点》中国经济与通胀回升温和,利率产品延续弱势震荡--中信证券

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透北京11月27日电---中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，经济增长和通胀的回升幅度均将比较温和，但可能引起市场对基本面预期的改变，对利率产品形成一定压力。因此，月内利率产品可能延续弱势震荡，10年期国债收益率可能重新向3.6%的区间上限靠近。
在现券策略上，交易型机构可对前期进入的中长期国债逐步获利了结，对市场持观望态度。对配置型机构而言，中长期金融债仍具备一定相对价格优势，可继续在一级市场上参与。
**经济景气度继续回升**
11月份汇丰PMI预览值为50.4，表明经济扩张的速度进一步提升。经济增长的回升主要得益于稳增长政策以及出口的回暖。汇丰PMI新出口订单指数从10月份的46.7上升到11月份的52.4，显示11月份出口增长仍可能保持强劲。
然而，新订单指数从10月份的51.2下降到11月份的50.2，表明国内需求有所放缓，此外，产成品库存再度回升，对未来经济增长的回升形成压力。
总体来看，如果稳增长政策继续推进，海外经济并不显着恶化，增长回升的势头将得到延续，但回升的力度仍有待观察。
**11月CPI同比将触底回升**
从高频数据看，11月份后农产品价格开始止跌回升，其中蔬菜价格上涨最为明显，11月份前三周累计上涨了9.2%。
但从月度数据看，11月份CPI食品价格仍将低于10月份，我们预计11月份CPI食品价格环比在-0.2%左右，CPI非食品环比将小幅回落至0.2%左右。
预计11月份CPI环比在0.1%左右，同比将回升至2.0%左右。12月份CPI同比将进一步上升。
**市场研判和投资策略**
从基本面来看，未来一两周将进入11月宏观数据发布的敏感期。在10月份增长数据好转的基础上，若11月份增长数据延续向好趋势，将强化市场对今年四季度宏观经济走出底部的预期。
另外，继10月份CPI同比创出年内新低之后，11、12月份CPI同比将触底回升，形成增长与通胀双双回升的基本面组合。尽管从目前的数据看，增长和通胀的回升幅度均将比较温和，但可能引起市场对基本面预期的改变，对利率产品市场形成一定压力。
因此，我们维持月内利率产品将延续弱势震荡的判断，在前期的小幅下行后，10年期国债收益率可能重新向3.6%的区间上限靠近。
在现券策略上，继续建议交易型机构对前期进入的中长期国债逐步获利了结，对市场持观望态度。对配置型机构而言，中长期金融债仍具备一定的相对价格优势，可继续在一级市场上参与。(完)
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--整理 钟华; 审校
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部