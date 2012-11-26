版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 16:28 BJT

〔标题新闻〕本田汽车因现款思域受到批评,正计划将下代车型研发工作从日本转向美国--发言人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09612N]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐