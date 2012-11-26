《中国企业债发行日程表》--11月26日

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *金华国资经营 10 7 6.65% AA 11/27-12/3 国泰君安证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *张家港直属公有 至多12 7 6.43% AA+ 11/27-11/29 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *喀什城投集团 8 7 7.18% AA- 11/27-12/3 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;发行人以国有土地使用权等抵押担保) ======================================================================================== *成都兴锦城投 8 7 7.30% AA 11/27-11/29 东兴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 南京城建投资 23 6 *5.68% AAA 11/26-11/27 银河证券 控股集团 (第3-6年每年末偿还25%本金) 国开证券 ======================================================================================== 黔西南州宏升 14 7 6.99% AA 11/22-11/28 国开证券 资本营运公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 重庆出版集团 4 7 前五年6.18% AA 11/23-11/28 海通证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 玉林城市建设 8 7 6.88% AA 11/26-11/28 平安证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 广元投资控股 8 7 7.25% AA- 11/26-11/28 一创摩根 集团公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;广元市园区 建设投资有限公司以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 瑞安国有资产 7 7 6.93% AA 11/26-11/28 浙商证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金;工行瑞安支行提供还本付息流动性支持) ======================================================================================== 滁州城建 15 7 6.81% AA 11/23-11/29 国开证券 投资公司 ======================================================================================== 驻马店市 13 7 6.95% AA 11/26-11/30 中原证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路