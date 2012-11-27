《交易视点》中国城投债收益率进一步下行空间有限--中信证券

路透北京11月27日电---中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，资金面波动下降可能使短融收益率波动趋于收窄，当前短融利差水平相对较高，其配置价值仍然较高；中票市场则可能提供一定交易型机会。但城投债利差水平已大幅缩窄，收益率进一步下行的空间较为有限。

如果市场对于经济复苏的预期强化，利率产品和高等级品种市场可能有所调整，进而限制城投债市场的表现。

**短融相对利差较高,配置价值仍较高*

从近期逆回购操作与资金面的表现看，两者之间似乎存在一定的背离，在10月下旬央行通过逆回购大规模投放资金时，反而是资金面相对紧张的时期，而11月以来央行已连续三周回收流动性，资金面却维持宽松状态。

其背离背后的逻辑可能在于央行逆回购操作对于资金面的适应性调整，在资金面因某些因素明显趋紧时，逆回购操作规模大幅放量进场“救火”，而在资金面逐渐趋于宽松之后，逆回购操作则缩量以回收资金，这一操作在一定程度上使得资金面难以大幅趋紧，但也降低了资金面出现极度宽松状态的可能性。

因此，对于短端市场来说，资金面波动的下降可能将使得短融收益率的波动也趋于收窄，对于债券投资者来说，考虑当前短融相对较高的利差水平，其配置价值仍然较高。

**中票市场可能提供一定交易型机会**

对于中票市场，从海外因素看，不论是美国财政悬崖问题，还是以希腊债务问题为代表的欧债问题，虽然可能会在某些时点出现一定的利好消息，但都很难在短期内解决，总体对于债券市场来是相对有利的外部基本面环境；

从国内因素看，PMI初值、发电量等数据在一定程度上显示国内经济可能有一定企稳回升的迹象，但其幅度仍然受政策放松力度的制约，超预期反弹的可能性相对较小；

另外考虑到流动性状况出现大幅波动的可能性同样不大，因此短期内由经济复苏预期推动的投资者风险偏好上升可能对市场形成一定压力，但大幅调整的概率不高；如果收益率因市场对经济复苏的过度预期出现较大幅度的调整，则可能将提供一定的交易型机会。

**城投债收益率再下行空间有限**

当前城投债市场需求呈现出信用资质下沉、债券期限长期化以及老券需求回升等特征，市场成交十分活跃；

从未来看，考虑到当前城投债利差水平已经大幅缩窄，且源源不断的供给也对于收益率的下行形成抑制，因此虽然市场交易较为活跃，但收益率进一步下行的空间较为有限；

另外需要关注两方面的风险，其一是，当前对于影子银行的关注度趋于上升，在银行信贷渠道受阻之后，许多地方城投通过债券、信托等渠道获得资金，如果监管层出于对于影子银行风险积聚的担忧，对上述渠道进行一定限制，则可能对地方城投的资金链形成一定的负面影响，

其二是，如果市场对于经济复苏的预期强化，利率产品和高等级品种市场可能有所调整，进而限制城投债市场的表现。

**个券点金**

上周共有60只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1359亿元。

短融中我们推荐12重汽SCP001、12渝化医CP001、12联合电力CP001、12电科院CP004、12沙钢CP002、12杭工投CP001、12鲁泰煤业CP002；

中票中我们推荐12中城建MTN2、12兴澄MTN1、12沪临港MTN1、12乌国资MTN1；

私募票据中我们推荐12恒健PPN001、12杭城建PPN002和12渝化医PPN005。(完)

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