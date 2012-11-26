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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 17:04 BJT

〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶小跌,市场交投清淡

路透曼谷11月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要橡胶期货周一小幅下跌,因对上海库存上升的担忧对市场施加影响.过去两周,日圆下滑和股市走升稳步抬高橡胶价格.

贸易商Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说:"市场变动不大,尽管有上海库存升高的忧心迹象.交投清淡,我们预计本周剩余时间里市场将保持平静."他并表示,投资者的目光放在了黄金和其它风险资产上,这些资产吸引了更多的投机客.

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