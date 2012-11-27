《交易视点》离岸点心债趋势向好,房地产债继续受追捧--中信证券

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透北京11月27日电---中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，四季度国内经济将进一步企稳回升，而美国财政悬崖可能将转变为财政缓坡，对离岸人民币债市的影响有限。
我们维持年内离岸人民币债市趋势向好的判断，而人民币升值（或汇率波动区间进一步扩大）；一级市场新券发行带动二级市场收益率继续下行，可能推动短期行情。新一期首创置业点心债就受到投资者追捧。
**离岸人民币债市利好因素增多**
（1）美国房地产市场和希腊援助均出现正面信号，提升海外投资者风险偏好；
（2）人民币升值趋势依旧没有减弱的迹象。本周人民币询价仍频频触及涨停位置，离岸人民币汇率隐含波动率也明显上升，投资者对人民银行放宽汇率波幅区间的预期显着升温；
（3）CNH市场的流动性明显改善。从CNH HIBOR看，即期报价利率本周一直维持在1%的水平，7日报价利率目前也仅为1.4%，均较10月末大幅下降。
**新一期首创置业点心债受到投资者追捧**
点心债发行又趋活跃，从11月中旬至今共有7支债券发行，融资规模达到75亿元。
其中，国内房企首创置业通过全资附属公司Central Plaza Development Ltd.发行规模人民币20亿、3年期点心债，票息7.6%，由首创置业旗下若干境外附属公司（包括该公司投资控股的主要海外平台IFC）提供担保。
投资者对本期债券的认购十分踊跃，共有130个账户、超过200亿的资金参与。
**市场研判和投资策略**
四季度国内经济将进一步企稳回升，而美国财政悬崖可能将转变为财政缓坡，对离岸人民币债市的影响有限。
因此，我们维持年内离岸人民币债市趋势向好的判断，短期内行情的催化剂可能来自以下两个方面：
一是人民币升值（或汇率波动区间的进一步扩大）；二是一级市场新券发行带动二级市场收益率继续下行。
**中升控股信用分析**
该公司存在资产负债率高、短期债务占比过高、经营策略激进、盈利能力较差等问题，同时，中升控股还面临近期日系车销量下滑的经营压力。
总体考虑，我们给予中升控股的内部评级为E1，相当于国内外部评级AA-。该公司的信用资质一般，存在一定的违约风险。(完)
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--整理 钟华; 审校 黄凯
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部