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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:08 BJT

《交易视点》离岸点心债趋势向好,房地产债继续受追捧--中信证券

路透北京11月27日电---中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，四季度国内经济将进一步企稳回升，而美国财政悬崖可能将转变为财政缓坡，对离岸人民币债市的影响有限。

我们维持年内离岸人民币债市趋势向好的判断，而人民币升值（或汇率波动区间进一步扩大）；一级市场新券发行带动二级市场收益率继续下行，可能推动短期行情。新一期首创置业点心债就受到投资者追捧。

**离岸人民币债市利好因素增多**

（1）美国房地产市场和希腊援助均出现正面信号，提升海外投资者风险偏好；

（2）人民币升值趋势依旧没有减弱的迹象。本周人民币询价仍频频触及涨停位置，离岸人民币汇率隐含波动率也明显上升，投资者对人民银行放宽汇率波幅区间的预期显着升温；

（3）CNH市场的流动性明显改善。从CNH HIBOR看，即期报价利率本周一直维持在1%的水平，7日报价利率目前也仅为1.4%，均较10月末大幅下降。

**新一期首创置业点心债受到投资者追捧**

点心债发行又趋活跃，从11月中旬至今共有7支债券发行，融资规模达到75亿元。

其中，国内房企首创置业通过全资附属公司Central Plaza Development Ltd.发行规模人民币20亿、3年期点心债，票息7.6%，由首创置业旗下若干境外附属公司（包括该公司投资控股的主要海外平台IFC）提供担保。

投资者对本期债券的认购十分踊跃，共有130个账户、超过200亿的资金参与。

**市场研判和投资策略**

四季度国内经济将进一步企稳回升，而美国财政悬崖可能将转变为财政缓坡，对离岸人民币债市的影响有限。

因此，我们维持年内离岸人民币债市趋势向好的判断，短期内行情的催化剂可能来自以下两个方面：

一是人民币升值（或汇率波动区间的进一步扩大）；二是一级市场新券发行带动二级市场收益率继续下行。

**中升控股信用分析**

该公司存在资产负债率高、短期债务占比过高、经营策略激进、盈利能力较差等问题，同时，中升控股还面临近期日系车销量下滑的经营压力。

总体考虑，我们给予中升控股的内部评级为E1，相当于国内外部评级AA-。该公司的信用资质一般，存在一定的违约风险。(完)

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--整理 钟华; 审校 黄凯

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