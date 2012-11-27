《交易视点》中国转债市场震荡行情仍将延续--中信证券

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透北京11月27日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，民生转债12月发行可能性极高，转债估值将持续承压，短期内市场仍将呈现震荡走势。仍然建议投资者控制转债仓位，12月中下旬可能是较好的增持时点。
个券选择方面，建议重点配置石化转债、南山转债、中行转债，适当持有工行转债和国投转债。
**A股市场风格转换逐渐展开**
我们观察到机构换仓已经开始，早周期行业出现上涨，低估值的银行股出现上涨，而消费、TMT、军工正在补跌，A股市场呈现出结构性行情。
（1）过去两周，三类行业出现4%以上的跌幅类，一类是食品饮料、商贸零售、医药等消费行业，一类是传媒、通信、电子、计算机等TMT行业， 再有一类就是军工。由于后周期的消费行业存在业绩下滑的风险，TMT行业和军工行业估值较高，在维稳行情结束后，上述行业开始补跌。
（2）与之相反，受汇丰PMI数据继续回升和市场对于四季度GDP增长开始向上修正影响，汽车、地产、建材等早周期行业出现上涨，或许表明市场对于经济增长的预期进一步乐观。
展望后市，市场对于经济复苏的程度仍存在分歧，需等待政策出台或是经济数据来验证，因此早周期行业和银行业股票的做多力量不会很强，短期内呈现震荡走势的可能性较大。对于存在业绩下滑风险的消费行业和高估值的TMT、军工行业，短期内仍存在较大的下跌风险。
**转债震荡行情仍将延续**
转债震荡行情仍将延续，静候供给压力到来。
规模在30亿元以上的转债包括中行、工行、石化、重工、南山、国电和国投，这7只转债的余额占全市场的比例达到87%，其A股估值普遍较低。
从行业趋势来看，在经济弱复苏的环境下，市场对于银行业资产质量的担忧将有所缓解，国电、国投将受益于电力需求的回升，成品油价格下调对石化股价的短期影响也已经体现，因此中行、工行、石化、国投、国电转债短期内业绩风险不大。
对于重工和南山转债，其主业民船制造和铝加工行业面临产能过剩的困扰，业绩基本面仍然存在一定的向下风险。
结合正股估值和正股业绩基本面来看，中行、工行、石化、国电、国投正股的下跌风险不大，如果市场对经济复苏的预期继续增强，上述股票短期内有可能出现小幅上涨。
不过，考虑到民生转债在12月份发行的可能性极高，转债估值将持续承压，因此我们认为短期内转债市场仍将呈现震荡走势，在民生转债发行后将有一定机会。
**转债策略建议**
我们的观点和前周变化不大，仍然建议投资者控制转债仓位，12月中下旬可能是较好的增持时点。
个券选择方面，建议重点配置石化转债、南山转债、中行转债，适当持有工行转债和国投转债。
事件性机会方面，新钢转债触发回售可能性不大，重工转债、巨轮转债是否出台促转股措施值得关注，中行转债是否还有下修转股价的机会也可以关注。(完)
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--整理 钟华; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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