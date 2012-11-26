版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 17:32 BJT

〔标题新闻〕泰国央行周三料维持利率在2.75%不变,评估全球不确定环境下经济的韧性--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N0961GU]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐