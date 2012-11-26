《中国新债预测》进出口行五年增发债收益率预测均值3.89%,七年债4.17%

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 招标品种: 进出口行五年固息增发债 七年固息债
* 发行金额: 100亿元人民币 120亿元
* 预测均值: 3.89% 4.17%
* 预测区间: 3.84%-3.93% 4.13%-4.20%
* 招标时间: 11月27日(周二)10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
路透上海11月26日电---中国进出口银行周二将招标发行五年和七年固息债.路透调查显示,年内发债已接近尾声,新债供给压力缓解,加之资金面仍显宽松,预计明日机构对新债需求尚可,五年增发债收益率预测均值3.89%,七年债利率均值为4.17%,均略低于二级市场水平.
北京一券商交易员表示,对于进出口银行新债,通常配置盘介入较多,目前资金面压力不大,进出口行本身新债发行总量相对较小,具备一定稀缺型,配置盘对该行新债应较有需求.
"年末了(新债)供给越来越少,应该是(进出)口行最后一次发债了吧,对于明天新债的(投标)需求是有利的."上海一银行交易员亦称.
但是他也指出,从基本面上看,经济触底反弹的情况仍然利空债市,对中长期品种影响尤甚.本次五年期品种系旧债增发,在市场上流动性较弱,可能会成为削弱需求的因素.
受产出和新出口订单指数跳涨推动,上周公布的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率4.1705%;剩余期限约3.4年的进出口行固息债110306券最新成交收益率CN110306=CFXS报在3.9500%.
上述两期债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债CN110306=CFXS的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.
该两期债具体条款如下:
第24期 第25期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 至多50亿元 至多80亿元
期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息
招标时间 11月27日10:00-11:00 11月27日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日
发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日
上市日 12月10日 12月17日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路