〔中国汇市〕人民币全天基本封涨停至收盘,市场期待央行化解僵局(更新版)

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
(新增收盘报价)
* 人民币涨停位作收,盘中基本封在涨停位
* 中间价连续第二日走升,创逾10日新高
* 人民币强势仍在延续
* 市场期待央行化解涨停僵局
路透北京11月26日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周一以涨停作收,且盘中基本锁定在涨幅上限.中间价连续第二日走升,并创逾10日新高,令本来强劲的结汇情绪进一步升级,显示人民币强势仍在延续,市场期待央行化解涨停僵局.
交易员称,最近国内宏观经济先行指标回暖,包括汇丰中国制造业PMI初值涨至13个月新高,以及欧元偏强势头,都支撑人民币汇率升值预期.今日市场一开盘,人民币就封在涨停位,市场陷入流动性陷阱,交易清淡,即期交易区间仅数个点.
"(人民币)涨停了,现在市场没什么流动性,....要么(美元/人民币)中间价大幅走升,要么央行出来干预,否则市场可能不会有什么变化."上海一股份制银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2255 6.2255 6.2260 6.2884 6.2906 6.2285
交易员并称,如果央行不出手,人民币涨停僵局可能很难自行化解.
东京汇市欧元/日圆周一触及七个月高位,欧元/美元持于一个月高位附近,因市场预计希腊最终将获得避免破产所需的更多紧急贷款.[FRX/CN]
以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3248/18 6.3240
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2235/75 6.2260
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,529点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3784元.
针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局上周曾表示,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]
对外经贸大学金融学院院长丁志杰近日指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.他并认为,长期来看,人民币对美元汇率还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.[ID:nSB2114163]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良/黄凯
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路