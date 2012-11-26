版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 17:36 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/欧元持稳在近一个月低点,受希腊协议达成期望支撑

路透伦敦11月26日电---英镑兑欧元周一持稳在接近一个月低位的水准,因市场仍乐观认为国际贷款人将很快达成希腊救助协议.

不过,西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,令欧元受到冲击,尽管该党未能获得推动独立公投所需要的绝对优势.[ID:nSB2115517]

加泰罗尼亚地区分裂主义势力再度抬头,料会给西班牙带来宪法危机,因该国政府正在考虑申请国际救助.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐