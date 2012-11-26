〔欧洲汇市〕英镑/欧元持稳在近一个月低点,受希腊协议达成期望支撑

《美国重要政经日程》-2月28日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透伦敦11月26日电---英镑兑欧元周一持稳在接近一个月低位的水准,因市场仍乐观认为国际贷款人将很快达成希腊救助协议.
不过,西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,令欧元受到冲击,尽管该党未能获得推动独立公投所需要的绝对优势.[ID:nSB2115517]
加泰罗尼亚地区分裂主义势力再度抬头,料会给西班牙带来宪法危机,因该国政府正在考虑申请国际救助.
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%