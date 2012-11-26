版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 18:24 BJT

〔欧洲金融〕希腊债务减记不是欧元集团的选项--ECB副总裁

路透柏林11月26日电---欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示,他预计国际贷款人周一将就进一步金援希腊达成协议,但协议内容不会包括对公共部门债权人进行任何的债务减记.

他被问及政府有无可能接受对希腊贷款的损失时说,"此事已明确表态过,不在讨论之中,一切说法都只是谣传."

冈斯坦西欧也被问及,西班牙是否可能申请援助计划.他说,欧洲央行做好了准备,等待看事态如何发展.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐