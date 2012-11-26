(重温稿)《中国新债预测》进出口行五年增发债收益率预测均值3.89%,七年债4.17%

* 招标品种: 进出口行五年固息增发债 七年固息债

* 发行金额: 100亿元人民币 120亿元

* 预测均值: 3.89% 4.17%

* 预测区间: 3.84%-3.93% 4.13%-4.20%

* 招标时间: 11月27日(周二)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海11月26日电---中国进出口银行周二将招标发行五年和七年固息债.路透调查显示,年内发债已接近尾声,新债供给压力缓解,加之资金面仍显宽松,预计明日机构对新债需求尚可,五年增发债收益率预测均值3.89%,七年债利率均值为4.17%,均略低于二级市场水平.

北京一券商交易员表示,对于进出口银行新债,通常配置盘介入较多,目前资金面压力不大,进出口行本身新债发行总量相对较小,具备一定稀缺型,配置盘对该行新债应较有需求.

"年末了(新债)供给越来越少,应该是(进出)口行最后一次发债了吧,对于明天新债的(投标)需求是有利的."上海一银行交易员亦称.

但是他也指出,从基本面上看,经济触底反弹的情况仍然利空债市,对中长期品种影响尤甚.本次五年期品种系旧债增发,在市场上流动性较弱,可能会成为削弱需求的因素.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,上周公布的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率4.1705%;剩余期限约3.4年的进出口行固息债110306券最新成交收益率CN110306=CFXS报在3.9500%.

上述两期债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债CN110306=CFXS的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.

该两期债具体条款如下:

第24期 第25期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息

招标时间 11月27日10:00-11:00 11月27日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日

发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日

上市日 12月10日 12月17日

基本承销额 无 无

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