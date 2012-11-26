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市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 22:25 BJT

〔投行观点〕加拿大帝国商业银行将Research In Motion 评级调高至表现优于同业-投机性,目标价从8美元调升至17美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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