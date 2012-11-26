版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 22:43 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,受希腊援助和美国财政悬崖忧虑拖累

路透纽约11月26日电---美国股市上周升高后周一开盘下跌,因投资者聚焦于欧元区财长讨论希腊援助的会议,以及美国就"财政悬崖"展开的多次磋商.

道琼工业指数.DJI下跌56.59点,或0.43%,至12,953.09点;标准普尔500指数.SPX跌5.59点,或0.40%,至1,403.56点;Nasdaq指数.IXIC下滑6.46点,或0.22%,至2,960.39点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐