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债券 | 2012年 11月 27日 星期二 02:52 BJT

〔标题新闻〕IMF希望欧元区财长同意立即削减希腊债务约400亿欧元,并承诺进一步减债--消息

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E8MC00F]

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