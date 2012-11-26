〔金属期市〕期铜持稳,投资者等待欧元区财长就希腊援助达成一致

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国将避免跌落财政悬崖的希望犹存
* 投资者等候中国PMI数据以确认经济回升
* 分析师称,市场已消化欧元区财长就希腊援助达成一致的因素
路透伦敦11月26日电---期铜在连涨两周后于周一持稳,因投资者等候欧元区财长磋商希腊紧急贷款的结果,而中国经济呈现回升迹象给铜价提供支撑.
欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)进行数周来的第三次尝试,以便就拨付希腊紧急援助贷款达成协议,决策官员称目前减计希腊债务已不在考虑范围之内.希腊财政部长史托纳拉斯表示,他相信欧元区财长会达成一致.
"我认为每个人都在期盼今晚达成解决方案,"德国商业银行驻法兰克福商品分析师Daniel Briesemann指出."市场已消化了欧元区财长达成协议的因素,因此若他们未能就希腊援助达成一致,我们只会看到市场出现一定幅度的波动."
而上周公布的中国数据显示,10月制造业已触底,制造业活动数据预示,中国经济成长在连续七个季度放缓后已企稳回升.
投资者将观望本周末发布的中国官方采购经理人指数(PMI),以进一步确认经济回升态势.中国是世界最大的铜消费国,占铜需求的近40%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,780美元,上周五收盘报每吨7,777美元.铜价在过去两周已累计上涨约3%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升0.85美分,报每磅3.5365美元,盘中交投区间为3.5065-3.5425美元.
"我仍认为(期铜)在年底前会继续上涨.我们的看法是,欧洲仍会避免各种灾难性事件的发生,且美国财政悬崖问题将以某种方式得到解决,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说.
美国白宫和国会将在本周恢复磋商,以避免明年1月自动实施约6,000亿美元的增税减支措施,分析师担忧跌落财政悬崖会拖累世界最大经济体美国陷入衰退.
一名资深民主党参议员周日表示,过去10天以来美国国会议员在达成妥协,以避免1月1日急剧上调税率并减少政府支出方面没什么进展.但两党议员均努力说服公众和金融市场相信双方都愿意妥协,并能在年底前达成协议.[ID:nSB2114259]
**中国库存增多**
尽管市场对中国经济已经触底的期望很高,投资者仍警惕中国铜库存高企,以及主要出口市场,尤其是欧洲,经济放缓导致对该国产品的进口需求低迷.
中国保税仓库铜库存本月触及100万吨上方的纪录高位,年底以前料进一步增加,因内需疲弱.[ID:nSB2108471]
"我认为在今年底前金属价格会继续区间整理.若采购经理人指数(PMI)数据正面,应会有所帮助,但实体经济尚未出现明显改善,"商品研究机构CRU Group北京金属分析师Wan Ling说.
其它金属方面,期锡CMSN3收报每吨20,825美元,上周五收于20,850美元;期锌CMZN3收在1,982美元,上日报1,961美元,因LME数据显示,美国新奥尔良仓库有1.48万吨锌的交割预定,显示当地为期数月的金属交割订单积压的态势仍未得到缓解.
期铅CMPB收报2,183美元,上周五报2,195美元.
期铝CMAL3收盘时没有成交,最新买入价报每吨1,999.50美元,上周五收于1,983美元;期镍CMNI3收在16,455美元,上日收报16,620美元.
以下为1751 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 353.60 0.80 +0.23 344.75 2.57
LME期铝 1996.25 13.25 +0.67 2020.00 -1.18
LME期铜 7792.75 15.75 +0.20 7600.00 2.54
LME期铅 2182.25 -12.75 -0.58 2034.00 7.29
LME期镍 16548.00 -72.00 -0.43 18650.00 -11.27
LME期锡 20770.00 -80.00 -0.38 19200.00 8.18
LME期锌 1983.25 22.25 +1.13 1845.00 7.49
上海期铝 15370.00 30.00 +0.20 15845.00 -3.00
上海期铜 56240.00 100.00 +0.18 55360.00 1.59
上海期锌 15140.00 95.00 +0.63 14795.00 2.33
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路