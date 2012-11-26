〔金属期市〕期铜持稳,投资者等待欧元区财长就希腊援助达成一致

* 美国将避免跌落财政悬崖的希望犹存

* 投资者等候中国PMI数据以确认经济回升

* 分析师称,市场已消化欧元区财长就希腊援助达成一致的因素

路透伦敦11月26日电---期铜在连涨两周后于周一持稳,因投资者等候欧元区财长磋商希腊紧急贷款的结果,而中国经济呈现回升迹象给铜价提供支撑.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)进行数周来的第三次尝试,以便就拨付希腊紧急援助贷款达成协议,决策官员称目前减计希腊债务已不在考虑范围之内.希腊财政部长史托纳拉斯表示,他相信欧元区财长会达成一致.

"我认为每个人都在期盼今晚达成解决方案,"德国商业银行驻法兰克福商品分析师Daniel Briesemann指出."市场已消化了欧元区财长达成协议的因素,因此若他们未能就希腊援助达成一致,我们只会看到市场出现一定幅度的波动."

而上周公布的中国数据显示,10月制造业已触底,制造业活动数据预示,中国经济成长在连续七个季度放缓后已企稳回升.

投资者将观望本周末发布的中国官方采购经理人指数(PMI),以进一步确认经济回升态势.中国是世界最大的铜消费国,占铜需求的近40%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,780美元,上周五收盘报每吨7,777美元.铜价在过去两周已累计上涨约3%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升0.85美分,报每磅3.5365美元,盘中交投区间为3.5065-3.5425美元.

"我仍认为(期铜)在年底前会继续上涨.我们的看法是,欧洲仍会避免各种灾难性事件的发生,且美国财政悬崖问题将以某种方式得到解决,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说.

美国白宫和国会将在本周恢复磋商,以避免明年1月自动实施约6,000亿美元的增税减支措施,分析师担忧跌落财政悬崖会拖累世界最大经济体美国陷入衰退.

一名资深民主党参议员周日表示,过去10天以来美国国会议员在达成妥协,以避免1月1日急剧上调税率并减少政府支出方面没什么进展.但两党议员均努力说服公众和金融市场相信双方都愿意妥协,并能在年底前达成协议.[ID:nSB2114259]

**中国库存增多**

尽管市场对中国经济已经触底的期望很高,投资者仍警惕中国铜库存高企,以及主要出口市场,尤其是欧洲,经济放缓导致对该国产品的进口需求低迷.

中国保税仓库铜库存本月触及100万吨上方的纪录高位,年底以前料进一步增加,因内需疲弱.[ID:nSB2108471]

"我认为在今年底前金属价格会继续区间整理.若采购经理人指数(PMI)数据正面,应会有所帮助,但实体经济尚未出现明显改善,"商品研究机构CRU Group北京金属分析师Wan Ling说.

其它金属方面,期锡CMSN3收报每吨20,825美元,上周五收于20,850美元;期锌CMZN3收在1,982美元,上日报1,961美元,因LME数据显示,美国新奥尔良仓库有1.48万吨锌的交割预定,显示当地为期数月的金属交割订单积压的态势仍未得到缓解.

期铅CMPB收报2,183美元,上周五报2,195美元.

期铝CMAL3收盘时没有成交,最新买入价报每吨1,999.50美元,上周五收于1,983美元;期镍CMNI3收在16,455美元,上日收报16,620美元.

以下为1751 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 353.60 0.80 +0.23 344.75 2.57

LME期铝 1996.25 13.25 +0.67 2020.00 -1.18

LME期铜 7792.75 15.75 +0.20 7600.00 2.54

LME期铅 2182.25 -12.75 -0.58 2034.00 7.29

LME期镍 16548.00 -72.00 -0.43 18650.00 -11.27

LME期锡 20770.00 -80.00 -0.38 19200.00 8.18

LME期锌 1983.25 22.25 +1.13 1845.00 7.49

上海期铝 15370.00 30.00 +0.20 15845.00 -3.00

上海期铜 56240.00 100.00 +0.18 55360.00 1.59

上海期锌 15140.00 95.00 +0.63 14795.00 2.33

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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