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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 07:38 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货小幅上扬,受助于技术性买盘和阿根廷天气忧虑

路透芝加哥11月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收涨,受助于技术性买盘,以及对阿根廷天气过分潮湿使玉米种植放缓的忧虑.

交投最为活跃的3月玉米期货合约CH3收在切入位在7.46美元的50日移动均线上方,这是利好的技术信号.

但市场削减稍早的涨幅,因多头结清头寸.交易商称,开盘前,近月12月合约CZ2仍有204,390口未平仓合约,11月30日是该合约的首个交割通知日.

在周五收涨后,CBOT未平仓合约总数减少近1.3万口,显示多头结清仓位.

对阿根廷中部作物种植区土壤湿度过度的担忧支撑玉米价格.该地区上周末没有降雨,但上周降雨后,土壤湿度仍然较大,且预计周三晚间至周五将迎来另一个风暴系统.

受洪涝侵袭的阿根廷本季的玉米收割将晚于预期,支撑业已高企的全球粮食价格,因各消费国被迫在更长时间内依赖原本并不充裕的美国供应.

美国农业部报告,上周出口检验玉米1,592万蒲式耳,接近1,600-2,000万蒲式耳的预估区间.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价小升1-3/4美分,报每蒲式耳7.47-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为309,304口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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