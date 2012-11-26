〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货小幅上扬,受助于技术性买盘和阿根廷天气忧虑

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透芝加哥11月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收涨,受助于技术性买盘,以及对阿根廷天气过分潮湿使玉米种植放缓的忧虑.
交投最为活跃的3月玉米期货合约CH3收在切入位在7.46美元的50日移动均线上方,这是利好的技术信号.
但市场削减稍早的涨幅,因多头结清头寸.交易商称,开盘前,近月12月合约CZ2仍有204,390口未平仓合约,11月30日是该合约的首个交割通知日.
在周五收涨后,CBOT未平仓合约总数减少近1.3万口,显示多头结清仓位.
对阿根廷中部作物种植区土壤湿度过度的担忧支撑玉米价格.该地区上周末没有降雨,但上周降雨后,土壤湿度仍然较大,且预计周三晚间至周五将迎来另一个风暴系统.
受洪涝侵袭的阿根廷本季的玉米收割将晚于预期,支撑业已高企的全球粮食价格,因各消费国被迫在更长时间内依赖原本并不充裕的美国供应.
美国农业部报告,上周出口检验玉米1,592万蒲式耳,接近1,600-2,000万蒲式耳的预估区间.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价小升1-3/4美分,报每蒲式耳7.47-1/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为309,304口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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