〔纽约期市〕ICE咖啡期货跌至两年半低位,可可期货亦下滑

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透纽约/伦敦11月26日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至两年半低位,受累于基金抛售,以及即期月合约较次月合约贴水飙升至1986年以来最高.
可可期货也下滑,回吐上日涨幅,白糖期货转为下跌,因巴西数据显示产量大幅增长.
3月阿拉比卡咖啡合约KCc2缩窄跌幅,收低1.90美分,或1.3%,报每磅1.4890美元,盘中跌至1.4760美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水准.
"基金一直在有系统地抛售,"纽约一位交易员指出,并称基金目前有大量净空头仓位.
最近几周,投机客所持阿拉比卡咖啡期货和期权净空头部位增至2007年初美国商品期货交易委员会(CFTC)首次发布该数据以来的最高水平.
最新CFTC数据料将于2030 GMT发布.
"大多数软性商品的供需基本面趋疲,令纽约交易的商品承压,与此同时鼓舞投资者扩大空头部位,"麦格理周一发表研究报告称.
12月阿拉比卡咖啡期货KCc1较3月合约贴水收盘走阔至每磅9美分,高于上周的每磅8.70美分,因交易员不愿因持有旧的咖啡合约而遭遇罚金增加的损失.
12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低1.6%,报每磅1.3990美元,但盘后暴跌,最新重挫7%,至每磅1.3225美元.汤森路透数据显示,这令其较3月合约贴水扩阔至15.90美分,为1986年初以来的最阔水平.成交量仅有238口,未平仓合约仅为334口,因该合约即将交割.
1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3下滑5美元,或0.3%,结算价报每吨1,854美元,盘中一度跌至1,836美元,为2月6日以来最低水准.
可可期货下跌,交易商提到,运抵科特迪瓦港口的出口可可品质改善.
ICE-3月可可期货CCZ2收跌38美元,或1.5%,结算价报每吨2,478美元;伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货LCCc2收低31英镑,或0.8%,报每吨1,584英镑.
ICE-3月原糖期货SBc1收高0.01美分,报每磅19.15美分.伦敦3月白糖期货LSUc1收跌1.20美元,或0.2%,报每吨509.40美元.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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