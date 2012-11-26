〔纽约期市〕ICE咖啡期货跌至两年半低位,可可期货亦下滑

路透纽约/伦敦11月26日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至两年半低位,受累于基金抛售,以及即期月合约较次月合约贴水飙升至1986年以来最高.

可可期货也下滑,回吐上日涨幅,白糖期货转为下跌,因巴西数据显示产量大幅增长.

3月阿拉比卡咖啡合约KCc2缩窄跌幅,收低1.90美分,或1.3%,报每磅1.4890美元,盘中跌至1.4760美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水准.

"基金一直在有系统地抛售,"纽约一位交易员指出,并称基金目前有大量净空头仓位.

最近几周,投机客所持阿拉比卡咖啡期货和期权净空头部位增至2007年初美国商品期货交易委员会(CFTC)首次发布该数据以来的最高水平.

最新CFTC数据料将于2030 GMT发布.

"大多数软性商品的供需基本面趋疲,令纽约交易的商品承压,与此同时鼓舞投资者扩大空头部位,"麦格理周一发表研究报告称.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1较3月合约贴水收盘走阔至每磅9美分,高于上周的每磅8.70美分,因交易员不愿因持有旧的咖啡合约而遭遇罚金增加的损失.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低1.6%,报每磅1.3990美元,但盘后暴跌,最新重挫7%,至每磅1.3225美元.汤森路透数据显示,这令其较3月合约贴水扩阔至15.90美分,为1986年初以来的最阔水平.成交量仅有238口,未平仓合约仅为334口,因该合约即将交割.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3下滑5美元,或0.3%,结算价报每吨1,854美元,盘中一度跌至1,836美元,为2月6日以来最低水准.

可可期货下跌,交易商提到,运抵科特迪瓦港口的出口可可品质改善.

ICE-3月可可期货CCZ2收跌38美元,或1.5%,结算价报每吨2,478美元;伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货LCCc2收低31英镑,或0.8%,报每吨1,584英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.01美分,报每磅19.15美分.伦敦3月白糖期货LSUc1收跌1.20美元,或0.2%,报每吨509.40美元.(完)