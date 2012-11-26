〔国际油市〕油价回落,因忧虑希腊债务问题和美国预算危机

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 欧洲财长仍无法就希腊减债问题达成协议
* 美国预算危机临近,损及市场信心
* 尼日利亚1月石油产量料回落
路透纽约11月26日电---原油价格周一回落,因市场担忧削减希腊债务的谈判和美国预算磋商,这盖过了对中东原油供应可能中断的忧虑.
上周,市场交投因美国感恩节假期而非常淡静,今日再度缩量下跌,因美国议员们在作出妥协以避免财政悬崖方面未取得任何进展.财政悬崖是指明年年初将自动开始实施的增税和政府减支举措,规模总计达6,000亿美元.
总统奥巴马周末与众议院议长贝纳和参议院民主党领袖里德就避免日益临近的财政悬崖进行会谈.市场担心,财政悬崖将使美国经济重陷衰退,并进一步损及燃料需求.
尽管围绕大西洋两岸解决财政困境努力的不确定性令油价承压,而埃及政治危机,以色列和哈马斯之间的迦沙地带停火协议的脆弱性以及正在进行中的叙利亚冲突,使对中东石油供应的担忧成为关注焦点.
"对希腊和西班牙的忧虑,以及对财政悬崖的担忧使油价承压,股市回落和美元走强进一步加重油市的压力,"Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示.
随着假日购物季的全面展开,对零售业绩的担忧使美国股市受创.这也拖累油市表现.
1月布兰特原油LCOc1跌0.46美元,结算价报每桶110.92美元,日低为110.27美元,盘中一度测试位于50日和100日移动均线的支撑位,这两条均线的切入位分别在110.59美元和100.48美元.
美国1月原油期货CLc1收跌0.54美元,报每桶87.74美元.美国汽油和取暖油期货也走低,近月取暖油合约日内回落1%.
两大合约均陷于上周五区间内,因市场人士寻找更为强劲的信号来突破上周多数时间未能突破的水准.成交清淡,收盘后不久,布兰特原油成交量较30日均值低45%,美国原油期货较30日均值低48%.
今日早盘有消息称,尼日利亚1月原油日出口量可能降至198万桶,12月为212万桶,因发生大火,导致石油泄漏和水淹,这对石油产量造成全面影响.
另外,市场还关注,埃及爆发游行示威,抗议总统扩权,可能引发中东地区动荡.埃及危机上周五扶助推高油价.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 87.74 -0.54 -0.6% 87.27 88.29 149,387 220,980
2月原油 88.37 -0.53 -0.6% 87.90 88.91 27,743 55,468
12月RBOB汽油 2.7263 -0.0176 -0.6% 2.7158 2.7525 22,722 33,626
1月RBOB汽油 2.7039 -0.0165 -0.6% 2.6942 2.7293 44,360 42,238
12月取暖油 3.0465 -0.0306 -1.0% 3.0400 3.0808 31,185 32,246
1月取暖油 3.0594 -0.0266 -0.9% 3.0515 3.0905 51,694 47,592
ICE合约
1月布兰特 110.92 -0.46 -0.4% 110.27 111.48 127,525 103,820
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 277,421 157,466 519,568 1,505,718 2,645
汽油 103,802 -- 140,475 287,962 982
取暖油 129,950 57,313 154,162 305,811 1,736 (完)
--编译 母红;审校 利棣儿
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路