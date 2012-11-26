〔国际油市〕油价回落,因忧虑希腊债务问题和美国预算危机

* 欧洲财长仍无法就希腊减债问题达成协议

* 美国预算危机临近,损及市场信心

* 尼日利亚1月石油产量料回落

路透纽约11月26日电---原油价格周一回落,因市场担忧削减希腊债务的谈判和美国预算磋商,这盖过了对中东原油供应可能中断的忧虑.

上周,市场交投因美国感恩节假期而非常淡静,今日再度缩量下跌,因美国议员们在作出妥协以避免财政悬崖方面未取得任何进展.财政悬崖是指明年年初将自动开始实施的增税和政府减支举措,规模总计达6,000亿美元.

总统奥巴马周末与众议院议长贝纳和参议院民主党领袖里德就避免日益临近的财政悬崖进行会谈.市场担心,财政悬崖将使美国经济重陷衰退,并进一步损及燃料需求.

尽管围绕大西洋两岸解决财政困境努力的不确定性令油价承压,而埃及政治危机,以色列和哈马斯之间的迦沙地带停火协议的脆弱性以及正在进行中的叙利亚冲突,使对中东石油供应的担忧成为关注焦点.

"对希腊和西班牙的忧虑,以及对财政悬崖的担忧使油价承压,股市回落和美元走强进一步加重油市的压力,"Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示.

随着假日购物季的全面展开,对零售业绩的担忧使美国股市受创.这也拖累油市表现.

1月布兰特原油LCOc1跌0.46美元,结算价报每桶110.92美元,日低为110.27美元,盘中一度测试位于50日和100日移动均线的支撑位,这两条均线的切入位分别在110.59美元和100.48美元.

美国1月原油期货CLc1收跌0.54美元,报每桶87.74美元.美国汽油和取暖油期货也走低,近月取暖油合约日内回落1%.

两大合约均陷于上周五区间内,因市场人士寻找更为强劲的信号来突破上周多数时间未能突破的水准.成交清淡,收盘后不久,布兰特原油成交量较30日均值低45%,美国原油期货较30日均值低48%.

今日早盘有消息称,尼日利亚1月原油日出口量可能降至198万桶,12月为212万桶,因发生大火,导致石油泄漏和水淹,这对石油产量造成全面影响.

另外,市场还关注,埃及爆发游行示威,抗议总统扩权,可能引发中东地区动荡.埃及危机上周五扶助推高油价.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 87.74 -0.54 -0.6% 87.27 88.29 149,387 220,980

2月原油 88.37 -0.53 -0.6% 87.90 88.91 27,743 55,468

12月RBOB汽油 2.7263 -0.0176 -0.6% 2.7158 2.7525 22,722 33,626

1月RBOB汽油 2.7039 -0.0165 -0.6% 2.6942 2.7293 44,360 42,238

12月取暖油 3.0465 -0.0306 -1.0% 3.0400 3.0808 31,185 32,246

1月取暖油 3.0594 -0.0266 -0.9% 3.0515 3.0905 51,694 47,592

ICE合约

1月布兰特 110.92 -0.46 -0.4% 110.27 111.48 127,525 103,820

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 277,421 157,466 519,568 1,505,718 2,645

汽油 103,802 -- 140,475 287,962 982

取暖油 129,950 57,313 154,162 305,811 1,736 (完)