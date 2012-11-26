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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 05:21 BJT

〔USDA报告〕截至11月25日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿11月26日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 11/25/12 11/18/12 11/25/11 五年均值

冬麦生长状况

- 优 4 4 7 --

- 良 29 30 45 --

- 普通 41 42 35 --

- 差 19 19 9 --

- 很差 7 5 4 --

棉花收割率 89 84 90 85

冬麦出苗率 88 84 91 90(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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