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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 05:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数下跌0.33%,Nasdaq指数升0.33%

路透纽约11月26日电---美国股市周一收盘涨跌互见,道琼工业指数和标准普尔500指数下跌,脱离上周高位,因市场担忧美国假期购物季开幕之际大幅折扣拖累零售股下跌,且美国跌落"财政悬崖"的隐忧令投资者不愿大举押注.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI下跌42.31点,或0.33%,至12,967.37点;标准普尔500指数.SPX下滑2.86点,或0.20%,至1,406.29点.Nasdaq指数.IXIC升9.93点,或0.33%,至2,976.78点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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