〔美国股市〕扭转近期涨势小幅收跌,受零售股下滑拖累

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 欧元区财长第三次尝试达成希腊援助金拨款协议
* Knight Capital股价跳涨,受收购传闻推动
* 苹果、eBay和亚马逊带动Nasdaq指数上扬
* 道指收跌0.3%,标普500指数收低0.2%,Nasdaq指数升0.3%
路透纽约11月26日电---美国股市周一小跌,从上周涨势中拉回,因美国假期购物季伊始零售商打折促销力度很大,引发市场担忧,导致零售股下跌,且美国跌落"财政悬崖"的隐忧令投资者不愿大举押注.
Nasdaq指数收高,优于另外两大股指,得益于eBay上涨和苹果延续反弹走势.
标准普尔500指数抹去大部分盘中跌幅,勉力站到重要心理关口1,400点上方,该指数也保持在200日移动均线上方,维持了长期上涨趋势.
标准普尔500指数非必需性消费类股.GSPD下滑0.5%,按市值计美国最大零售商之一Target (TGT.N)下挫2.6%.刚刚过去的四天感恩节假期给美国假日购物季拉开了序幕.
"市场担忧大型零售商打折力度太高,销售额看起来是不错,但为此付出了多少成本呢?"Stifel Nicolaus Capital Markets上市股权交易董事总经理Angel Mata指出.
与零售股跌势形成鲜明对比的是,eBay(EBAY.O)大涨4.9%,至51.40美元,收于近八年高位,因网络星期一(Cyber Monday)在线市场销售强劲.亚马逊(AMZN.O)升1.6%,至243.62美元.
美国白宫对通过限制减税和填补税收漏洞来避免"财政悬崖"的设想泼冷水.
投资者寄望美国国会在"财政悬崖"的磋商方面取得进展.这些约6,000亿美元增税减支计划定于明年初自动生效,恐将拖累美国经济再度陷入衰退.
谈判取得进展的迹象,或者仅仅是有展开磋商的政治意愿的迹象,对近来美股涨势功不可没.主要股指上周扬升3-4%,道琼工业指数升至13,000点上方,标准普尔500指数升越1,400点,为11月6日以来首见.
此前投资者担忧华盛顿解决预算问题的能力已拖累美股下滑,近日美股上涨表明其扭转了近来跌势.
道琼工业指数.DJI下跌42.31点,或0.33%,至12,967.37点;标准普尔500指数.SPX下滑2.86点,或0.20%,至1,406.29点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升9.93点,或0.33%,至2,976.78点.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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