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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 06:07 BJT

〔加拿大股市〕收跌,因美国财政忧虑而承压

路透多伦多11月26日电---加拿大股市周一回落,跟随全球股市跌势.美国预算磋商缺乏明显进展,且市场忧虑希腊能否获得避免违约所急需的紧急救助贷款,投资者对此作出反应.

多伦多主要股指还跟随商品市场走低,因交易商等待美国就明年初自动开始实施的加税和减支举措的磋商取得进展,一旦磋商失败,美国可能重陷衰退.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌28.19点,或0.23%,至12,185.05点.上周五触及两周高位.

10大类股中七类收低.资源股跌幅居前,因商品价格走低.金融股基本持稳,受助于银行业即将公布良好业绩的预期.(完)

--编译 母红;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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