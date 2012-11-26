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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 06:40 BJT

〔纽约汇市〕欧元/美元微涨,此前有官员称希腊债务协议已达成

路透11月26日电---欧元/美元周一触及一个月高位,此前一位官员称,欧元区和国际货币基金组织(IMF)的官员已就削减希腊债务达成协议.

根据路透数据,欧元/美元EUR=跳涨至1.2992美元,日内上涨0.1%,触及10月末以来的高点.纽约时段的多数时间里,欧元/美元处于温和走软的态势.

达成有关到2020年把希腊债务/GDP之比降至124%的协议,应会使下一笔紧急援助资金得以拨付.之前因在债务削减方面存在争议,延迟了援助资金的发放.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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