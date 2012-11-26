全球外汇市场11月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0800 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔出席德国巴德学院利维经济研究所(Levy Economics Institute of Bard College)举办的海曼明斯基金融稳定会议,并发表演说

0900 - 美国纽约联邦储备银行第一副总裁康明(Christine M. Cumming)出席德国巴德学院利维经济研究所举办的海曼明斯基金融稳定会议,将参与"金融改革提议"讨论

1130 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席德国巴德学院利维经济研究所举办的海曼明斯基金融稳定会议,将在午餐会上讲话

1330 - 美联储主席贝南克在全美高校美联储挑战总决赛上致欢迎辞