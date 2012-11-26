全球外汇市场11月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
0700 - 瑞士10月消费指标
0700 - 德国10月进口物价
0745 - 法国11月消费者信心指数
0800 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔出席德国巴德学院利维经济研究所(Levy Economics Institute of Bard College)举办的海曼明斯基金融稳定会议,并发表演说
0900 - 美国纽约联邦储备银行第一副总裁康明(Christine M. Cumming)出席德国巴德学院利维经济研究所举办的海曼明斯基金融稳定会议,将参与"金融改革提议"讨论
0900 - 意大利10月薪资指数
0930 - 英国国内生产总值(GDP)第三季修正值
1130 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席德国巴德学院利维经济研究所举办的海曼明斯基金融稳定会议,将在午餐会上讲话
1245 - 美国11月24日当周ICSC/高盛连锁店销售
1330 - 美国10月耐久财(耐用品)订单
1330 - 美国芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数
1330 - 美联储主席贝南克在全美高校美联储挑战总决赛上致欢迎辞
1355 - 美国11月24日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国9月标普/Case-Shiller房价指数
1500 - 美国经济谘商会11月消费者信心指数
1500 - 美国9月联邦住房金融局房价指数
1500 - 美国里奇蒙联邦储备银行11月综合制造业指数
1530 - 美国达拉斯联邦储备银行11月服务业指数
2000 - 纽约联邦储备银行公布家庭负债与信贷状况季报.
-- - 挪威央行发布金融稳定报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 白云;审校 郑茵
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