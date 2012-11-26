〔纽约汇市〕欧元回落,市场关注希腊和美国财政问题

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 欧元兑日圆脱离七个月高位,兑美元小跌
* 德国副财长预计周一将就希腊问题达成协议
* 关注美国继续进行的"财政悬崖"问题协商
路透纽约11月26日电---欧元兑美元和兑日圆周一回落,但仍接近近期高位.之前投资者寄希望于达成希腊紧急援助拨款协议,并避开美国财政悬崖,推动欧元上涨.
德国财长表示,他预计周一晚些时候将达成向希腊发放援助的协议.
欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)开始做出几周来的第三次意在发放紧急金援的努力,之前由于各方对如何降低希腊的沉重债务负担存在分歧,相关协商被推迟.
交易员表示,对美国财政悬崖问题的担忧亦打压市场冒险意愿,在欧元上涨数日后,引发获利了结.
受此影响,欧元/美元EUR=跌至1.2966美元,较上周所及一个月高位低出约0.25美元.欧元/日圆EURJPY=跌0.5%至106.37日圆,隔夜曾触及107日圆上方的七个月高点.
但交易员还表示,市场预计希腊最终将获得金援,同时谨慎乐观地认为,美国经济不会在1月坠入"财政悬崖".
Fischer Francis Trees & Watts外汇主管Adnan Akant说,"很难完全做到保证买卖万无一失.你必须要有自己的观点,而我们的观点更加偏正面:我们认为希腊和所谓的美国财政悬崖问题将得到解决".
美元兑日圆JPY=亦下跌,走低0.4%至82.05日圆.交易商表示,一些投资者解除最近几周对美元的看涨押注.
日圆近期一直承压,因市场愈发揣测下月大选产生的新政府将迫使日本央行更加激进地放宽货币政策.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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