〔纽约汇市〕欧元回落,市场关注希腊和美国财政问题

* 欧元兑日圆脱离七个月高位,兑美元小跌

* 德国副财长预计周一将就希腊问题达成协议

* 关注美国继续进行的"财政悬崖"问题协商

路透纽约11月26日电---欧元兑美元和兑日圆周一回落,但仍接近近期高位.之前投资者寄希望于达成希腊紧急援助拨款协议,并避开美国财政悬崖,推动欧元上涨.

德国财长表示,他预计周一晚些时候将达成向希腊发放援助的协议.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)开始做出几周来的第三次意在发放紧急金援的努力,之前由于各方对如何降低希腊的沉重债务负担存在分歧,相关协商被推迟.

交易员表示,对美国财政悬崖问题的担忧亦打压市场冒险意愿,在欧元上涨数日后,引发获利了结.

受此影响,欧元/美元EUR=跌至1.2966美元,较上周所及一个月高位低出约0.25美元.欧元/日圆EURJPY=跌0.5%至106.37日圆,隔夜曾触及107日圆上方的七个月高点.

但交易员还表示,市场预计希腊最终将获得金援,同时谨慎乐观地认为,美国经济不会在1月坠入"财政悬崖".

Fischer Francis Trees & Watts外汇主管Adnan Akant说,"很难完全做到保证买卖万无一失.你必须要有自己的观点,而我们的观点更加偏正面:我们认为希腊和所谓的美国财政悬崖问题将得到解决".

美元兑日圆JPY=亦下跌,走低0.4%至82.05日圆.交易商表示,一些投资者解除最近几周对美元的看涨押注.