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债券 | 2012年 11月 27日 星期二 07:22 BJT

〔英国央行〕意外任命加拿大央行总裁卡尼为下任总裁

* 卡尼要去"最具挑战性的地方"

* 英国金融改革必须完成--卡尼

* 卡尼将继续领导全球银行业规则的制定

* 他的离开让加拿大"悲喜交织"

* 卡尼之前并未申请英国央行的职务

路透伦敦/渥太华11月26日电---英国周一任命加拿大央行总裁卡尼为下任英国央行总裁,选择一名外国人来推进金融系统改革令人惊讶.

卡尼曾经供职于高盛,任加拿大央行总裁期间引导该国经济度过了全球金融危机.他将在英国央行总裁金恩7月退休时接任.

卡尼为自己离开加拿大辩护,暗示在伦敦有更大问题等他处理.他在全球银行业规则的制定中也发挥着领导作用.

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