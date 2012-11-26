《美债周二展望》公债价格上涨,因美财政担忧及西班牙情势引避险买需

* 对美国避开财政危机的乐观情绪缓和

* 希腊和西班牙加泰罗尼亚地区的消息支持对美债的避险买需

* 美联储本周将进行六次公债购买

路透纽约11月26日电---美国公债价格周一上涨,因美国面临财政挑战及西班牙政治不确定性促使投资人买进避险资产.

上周公债在节日假期交投清淡中下跌,当时有迹象显示美国可能达成协议,避开2013年初实施减支和增税的财政悬崖,令避险需求下降.

不过,周一对美国财政悬崖会谈的乐观情绪大大缓和.但尽管公债升幅可能受限,因为有些人认为,一旦美国能避开财政悬崖,2013年美国经济成长将肯定超越欧元区和日本.

"似乎公债市场不确信财政悬崖即将得到解决,"Morgan Keegan固定收益资本市场主管Kevin Giddis说.

公债开盘下跌,在西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派在地区选举中胜出后,有一些避险买盘.严重衰退及失业率高企助长加泰罗尼亚地区的分裂主义情绪,使西班牙首相拉霍伊在面临经济难题之余又遇到政治不确定性.

欧元区财长及国际货币基金组织(IMF)周一将设法解冻希腊的第二笔纾困方案,但首先必须就最后是否可能免除部分提供给希腊的官方贷款、藉以降低希腊债务的议题达成共识.[ID:nST0579947]

Navigate Advisors LLC董事总经理Tom di Galoma说,市场有避险买盘,因为欧盟"仍在解决希腊问题,且西班牙加泰罗尼亚地区向脱离西班牙独立迈进."

指标10年期公债US10YT=RR价格上升10/32,收益率从周五收盘的1.69%下跌至1.64%.上周指标公债收益率上升逾10个基点,交易日因周四感恩节假期而减少.

"事实是,我相信10年期公债未来几天将测试1.75%水平,未来几周10年期公债有可能重返区间支撑水准(在1.85%),"RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说.

周一公债价格上涨,尽管本周将迎来990亿美元的公债供应.美国财政部周二将标售350亿美元两年期公债,周三将标售350亿美元五年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将是公债的大买家,将进行六次公债购买,为其卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份.

本周的首次购买在周一,美联储买进18.55亿美元于2036年2月至2042年11月到期的公债.

"美联储计划在五个交易日内进行六次长债购买,"ING Investment Management全球利率团队投资组合经理Jake Lowery说,"这些购买,和因美国及欧洲政治不确定性带动的公债需求结合,正在推动升势."ING Investment Management管理的资产达1,700亿美元.

30年期公债US30YT=RR价格上升21/32,收益率报2.80%,低于上周五的2.83%.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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