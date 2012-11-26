〔美国股市〕ADR收低,巴克莱及其它欧洲银行股领跌

路透纽约11月26日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,巴克莱(BCS.N)及其它欧洲银行股ADR领跌.
巴克莱下挫4.7%至15.51美元,此前一股东出售该行权证,导致大约3亿股巴克莱股被抛售.
莱斯银行集团(LYG.N)下滑2.7%至2.88美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)下跌3%至9.18美元.
能源及其它大宗商品相关ADR追随油价和金属价格走低,Petrobras(PBR.N)跌0.7%,中石化(SNP.N)跌1.6%至106.77美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.3%,标准普尔500指数.SPX.INX小跌0.2%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.4%.FTSEurofirst 300泛欧绩优股指数.FTEU3收低0.5%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS与拉美ADR指数.BKLA均挫跌约0.2%.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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