〔美国股市〕ADR收低,巴克莱及其它欧洲银行股领跌

****澳新经济指标预测--2月28日-3月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +0.2% 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 1月 -- 21.7% 企业自身活动指数 -- 39.6% 0030 澳洲民间信贷 1月 -- +0.7% 房屋信贷 -- +0.5%