〔金砖国家〕11月26日股汇市收盘纵览

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透11月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月26日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF微跌0.08%,报995.10点.
中国股市:沪综指收市下跌,A股成交额创下逾四年来新低.分析师指出,尽管上周五大盘小幅反弹,但交投相当沉闷,市场观望气氛浓厚,大盘今天只能重返弱势整理格局,投资者都在等待有新亮点或新的因素来破解目前僵局.沪综指.SSEC收报2,017.464点,跌9.920点,或0.49%,上海A股今日成交331亿元人民币,上日为382亿元,此前低点是2008年11月7日的285.5亿元.[.SSCN]
香港股市:下跌,为四个交易日来首见,主要受中国股市疲软不振拖累,而投资人对于电信等上周表现较佳个股了结获利.恒生指数.HSI收跌0.2%,收在日低21,861.8点.恒生国企指数.HSCE收跌0.4%.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS以涨停作收,且盘中基本锁定在涨幅上限.中间价连续第二日走升,并创逾10日新高,令本来强劲的结汇情绪进一步升级,显示人民币强势仍在延续,市场期待央行化解涨停僵局.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,529点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3784元.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指收高,Infosys等出口科技股涨幅居前,因为卢比/美元走软.指标BSE指数.BSESN收高0.16%,或30.44点,报18,537.01点[.BO][ID:nL4N0961R8]
印度汇市:印度卢比连续第五日下跌,且触及逾两个半月最低位,受累于石油炼厂的大量美元买盘,即使欧元上涨也没有给卢比带来太多喘息机会.卢比/美元INR=D2收报55.73/74,较上周五收盘价55.5350/5450走软0.35%.盘中卢比/美元最多跌至55.89,为9月6日以来的最低位.[INR/][ID:nL4N0961TL]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,426.960点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.57%至757.88点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微涨0.03%至31.0350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.17%,报40.2400.
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巴西股市:拉美股市下跌,围绕希腊援助资金拨付的不确定性,以及美国"财政悬崖"问题悬而未决,使股市继上周大幅上涨后遭遇获利了结.石油生产及住宅建筑类股的走势推动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP三日来首度下跌.该指数下滑1.45%至56,737.10点,创一周最大跌幅.[ID:nL1E8MQAD3]
巴西汇市:拉美货币小幅下滑,投资者谨慎等待希腊援助谈判的结果.然而,因为市场预计若巴西雷亚尔/美元跌向2.1,巴西央行可能再次干预汇市,所以雷亚尔<BRL= BRBY>的跌幅受限.2045GMT时,雷亚尔下跌0.15%至2.0843.[ID:nL1E8MQ1DX]
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南非股市:小幅收低,银行类股受一份悲观的券商报告拖累而扩大跌幅.然而,成交量仍低迷,因为市场等待从欧元区和国际货币基金组织(IMF)有关希腊援助协议的会议中觅得指引.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.3%,报33,531.88点.综合指数.JALSH下滑0.26%,报37,766.24点.[.J][ID:nL5E8MQAB4]
南非汇市:兰特/美元走坚,脱离过去几周的超卖水准,因市场乐观认为希腊将获得援助资金以偿还即将到期的债务.1622GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.8677,上周五纽约市场收报8.88.[ZAR/][ID:nL5E8MQC43](完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部