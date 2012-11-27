〔美国政经〕财政悬崖最后期限逼近,两党仍未达成共识

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透华盛顿11月26日电---美国共和党国会议员周一要求总统奥巴马详细阐述长期减支计划,以帮助化解该国财政危机.同时,共和党坚决反对民主党提高富裕人群所得税率的主张.
虽然国会结束了感恩节假期,且有越来越多的人谈及长期税务改革计划以及需要妥协,但两党似乎仍未找到克服短期税收障碍的办法,以避开12月31日的财政悬崖.
"我们仍未走出死胡同."参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在发言中称.
谈判缺乏进展令金融市场略微走低,对财政悬崖的担忧使得投资者买入股票的意愿降低.
资产管理公司DoubleLine Capital的Bonnie Baha表示,"我担心,目前的局面将至少拖延六个月",以待两党尝试达成长期财政协议."市场会不喜欢这样,尤其是股市."
一名白宫官员表示,奥巴马周末时与众议院议长贝纳以及参议院民主党领袖里德,就预算协商进行了沟通.贝纳是共和党人.
白宫发言人卡尼称,奥巴马将"在合适的时机"再与他们进行交流.
"两党都认为我们需要以'均衡手段'来应对赤字和债务问题,并扶助经济创造就业,"贝纳通过发言人表示.但两党对于何为均衡手段的看法明显存在分歧.
美国国会预算办公室称,将于2013年生效的加税和减支规模约为6,000亿美元,一旦生效将令美国经济重陷衰退.
美国有线电视新闻网(CNN)一项新的调查显示,公众正密切关注减赤辩论.美国预算赤字连续四年来超过1万亿(兆)美元.
调查显示,三分之二的受访者担心如果不能解决财政悬崖,美国将遇到严重问题.77%的受访者认为他们自身的财务状况将因此受到影响.调查还显示,公众认为问题主要地在于共和党,而非总统奥巴马.
三分之二的受访者偏向于采取节支和增税相结合的方法来整顿美国财政.
巴菲特(Warren Buffett)周一在纽约时报刊登一篇专栏,建议国会立即采取行动,对收入在100-1,000万美元的人群最低征收税30%,对于收入超过1,000万美元的人群最低征收税35%.(完)
--编译 梁睿雪/徐文焰;审校 张涛
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部