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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 07:34 BJT

〔加拿大汇市〕加元下滑,因央行总裁跳槽英国央行

路透多伦多11月26日电---加元和加拿大公债周一下滑,此前该国央行总裁宣布明年离任,接任英国央行总裁.

加元大幅下滑,兑英镑GBPCAD=跌势尤其严重,此前央行总裁卡尼称他将换工作.随后加元只扳回部分跌幅.

"直接反应是买进英镑,出售加元,反映出卡尼对市场的影响,"道明证券外汇策略师Greg Moore称.

加元兑美元CAD=D4收报0.9938加元,或1.0062美元,低于上周五的收盘价0.9920加元或1.0081美元.

Moore称,尽管美国预算或希腊救援谈判可能取得重大进展,但加元本周料在0.9920加元至平价水平之间交投.

谁来接任卡尼,以及继任者的货币政策立场的不确定性,对短期债券价格构成提振,因一些交易商押注下任央行总裁将更温和.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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