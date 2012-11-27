孟加拉数千工人抗议制衣厂火灾

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透达卡/芝加哥11月26日电---数千名愤怒的纺织工人周一在达卡郊外进行示威，因周末一家制衣厂发生火灾，导致100多人丧生。这是该国历史上伤亡最惨重的工厂火灾。
全球零售商从孟加拉采购衣服，因当地人力成本较低，一些工人每个月只能拿到37美元工资。劳工权益组织已呼吁国际知名公司实施火灾安全项目。
沃尔玛(WMT.N)称，其中一家供应商在未获授权的情况下将采购转包给这家工厂，将不再与这家供应商合作。Gap(GPS.N)和耐克(NKE.N)等零售商也迅速否认与该工厂有任何关系。
来自Tazreen Fashions的工人和当地居民封锁了道路，并迫使当地其他工厂暂时关门，他们要求火灾责任人受到惩罚。
“我找不到母亲了。我要求正义，我要求工厂所有者被逮捕，”工人Shahida说道。
警方和官员们称，这个九层建筑的出口狭窄导致工人被困在里面，111人死亡，超过150人受伤。
“这次火灾的发生是持续漠视工人安全和福利的结果。每当火灾或事故发生，政府就会进行调查，当局和工厂所有者赔些钱并承诺提高安全标准和工作环境。但是他们从来没实施过，”孟加拉服装工人联合会（National Garment Workers Federation）总裁Amirul Haque Amin指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部