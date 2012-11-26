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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 07:41 BJT

〔纽约期市〕期棉收高近2%,受投机和棉厂买盘带动

路透纽约11月26日电---美国期棉价格周一收高近2%,扳回上周五多数跌幅,因受投机和棉厂买盘带动.

洲际交易所(ICE)-交投最活跃的3月期棉CTc2涨1.67%,报每磅72.62美分,一旦期棉价格突破72美分后,买盘加剧.上周五棉价跌至近一个月最低位,因市场持续担心全球供应越发过剩和需求疲弱.

但周一期棉市场因谷物市场上涨而获得支撑,大豆期货触及两周高位,因市场担心巴西南部部分地区天气干燥对供应的影响.

展期到3月合约在有条不紊地持续进行,12月期约在12月6日到期前,只有1,154口未平仓合约.

交投最活跃的3月合约仅略高于130,000口.

过去两个月期棉价格陷于6美分的区间内,因此流动性大幅下降.由于北半球收割已大致结束,每年通常这个时候未平仓合约数量会下降.(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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