〔中国金融〕六银行有望率先实施资本计量高级法,料提升资本充足率-报载

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海11月27日电---中国证券报周二报导称,在中国版巴塞尔三新资本协议实施后,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等六家大型银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行.业内人士测算,实施资本计量高级方法后,银行将更加节约资本,资本充足率有望提升40-50个基点.
报导指出,中国银监会日前已开始对工商银行、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)开展资本计量高级方法评估.
业内人士表示,在中国版巴塞尔三新资本协议实施后,这六家银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行,成为资本管理"优等生".
中国银行资本管理办法于明年1月1日实施.在新规中,银行将实施资本计量权重法,符合监管要求的银行在此基础上将同时率先实施高级方法.高级方法将分别对信用风险(内部评级法)、市场风险(内部模型法)和操作风险进行计量.
较之权重法,高级方法将通过内部模型对风险状况进行评估,极大促进银行对风险的敏感性和风险认知评估能力,尤其是内评法将会对银行资本水平的估算产生较大影响.报导称,实施高级方法一方面将有助于银行更加节约资本,提升银行资本充足率水平;另一方面,将强化银行目前的风险管理水平.
海通证券研究报告显示,内评法更重要的意义在于改变过去发展方向和盈利模式.如实施内评法,对公业务节省资本不十分明显,但零售业务综合风险权重将从目前60%降至20%-30%,零售业务占比高的银行更受益于内评法实施.
有监管人士表示,即使六家银行率先实施内评法,在监管制度上将会相当于实施资本计量方法的"双轨制",即内评法和权重法同时进行.中国银行资本管理办法明确规定,在实施高级方法第一年,内评法和权重法计量结果差距不能超过5%,第二年不能超过10%,这在一定程度上抑制银行采用较为激进的模型参数提升资本充足率的可能性.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部