版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 08:16 BJT

更正:〔欧洲金融〕欧盟与IMF就希腊债务削减措施达成共识

(更正:因译文有误,内文第二段应为"其双边贷款利率将调降100个基点,至较资金成本高出50个基点",非"其双边贷款利率将从较融资成本高出100个基点降至50个基点")

路透布鲁塞尔11月26日电--欧元区各财长周一同意降低希腊贷款利率,并且欧洲央行将把所持希腊债券产生的收益退给希腊,以使该国降低债务.

了解谈判的消息人士称,在经历近10个小时的磋商后,各财长同意,一旦希腊实现占国内生产总值(GDP)4.5%的基本财政盈余,其双边贷款利率将调降100个基点,至较资金成本高出50个基点.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐