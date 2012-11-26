〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受南美气候忧虑和美国豆油销售推动

路透11月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二日上涨,近月1月大豆合约SF3触及两周高位,受南美作物气候担忧和美国新出售豆油推动.

美国农业部(USDA)证实,向未具名目的地出售2万吨美国豆油,2012/13年交付.

USDA每周出口检验报告显示,上周美国出口检验大豆4,549.8万蒲式耳,低于行业预估的6,000-6,400万蒲式耳,随后大豆市场缩窄涨幅.[ID:nSB8573346]

市场担忧阿根廷中部作物种植带过于潮湿给大豆提供支撑.该地区在周末无雨,但在上周降水后土壤湿度仍然很高,且另一场风暴系统预计将于周三稍晚至周五降临.

巴西气象预报机构Somar称,该国中西部大豆种植带本周将恢复降雨,但南部的Parana和Rio Grande do Sul州干燥无雨,令该国第二和第三大的大豆生产州11月比往常干一些.

分析机构Celeres称,巴西上周的大豆种植进度上升10个百分点,至预计总种植面积的74%.但落后于去年同期的80%.

Celeres公布,上周巴西农户2012/13年产大豆的远期销售达到50%,高于此前一周的49%,亦高于五年均值的27%.

指标CBOT-1月大豆合约SF3升7-1/4美分,报每蒲式耳14.26美元.

12月豆粕合约SMc1收高4.4美元,报每短吨433.0美元,12月豆油合约BOc1收升0.22美分,报每磅49.26美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为125,243口,豆粕期货为62,387口,豆油期货为131,470口.

以下为CBOT农产品期货在2115GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 747.25 1.75 0.2% 15.6%

CBOT大豆Sc1 1424.75 6.00 0.4% 18.9%

CBOT豆粕SMc1 431.70 3.10 0.7% 39.5%

CBOT豆油BOc1 49.27 0.23 0.5% -5.4%

CBOT小麦Wc1 849.00 1.25 0.2% 30.1%

CBOT稻米RRc1 1492.00 -11.50 -0.8% 2.2%

EU小麦BL2H0 269.50 -0.25 -0.1% 33.1%

NYMEX原油期货CLc1 87.79 -0.49 -0.6% -11.2%

道琼工业指数.DJI 12,967 -42 -0.3% 6.1%

现货金XAU= 1748.60 -3.79 -0.2% 11.8%

欧元/美元EUR= 1.2971 -0.0009 0.0% 0.2%

美元指数.DXY 80.1960 0.0040 0.0% 0.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 1094 4 0.4% -37.1%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)