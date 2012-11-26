〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受南美气候忧虑和美国豆油销售推动

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透11月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二日上涨,近月1月大豆合约SF3触及两周高位,受南美作物气候担忧和美国新出售豆油推动.
美国农业部(USDA)证实,向未具名目的地出售2万吨美国豆油,2012/13年交付.
USDA每周出口检验报告显示,上周美国出口检验大豆4,549.8万蒲式耳,低于行业预估的6,000-6,400万蒲式耳,随后大豆市场缩窄涨幅.[ID:nSB8573346]
市场担忧阿根廷中部作物种植带过于潮湿给大豆提供支撑.该地区在周末无雨,但在上周降水后土壤湿度仍然很高,且另一场风暴系统预计将于周三稍晚至周五降临.
巴西气象预报机构Somar称,该国中西部大豆种植带本周将恢复降雨,但南部的Parana和Rio Grande do Sul州干燥无雨,令该国第二和第三大的大豆生产州11月比往常干一些.
分析机构Celeres称,巴西上周的大豆种植进度上升10个百分点,至预计总种植面积的74%.但落后于去年同期的80%.
Celeres公布,上周巴西农户2012/13年产大豆的远期销售达到50%,高于此前一周的49%,亦高于五年均值的27%.
指标CBOT-1月大豆合约SF3升7-1/4美分,报每蒲式耳14.26美元.
12月豆粕合约SMc1收高4.4美元,报每短吨433.0美元,12月豆油合约BOc1收升0.22美分,报每磅49.26美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为125,243口,豆粕期货为62,387口,豆油期货为131,470口.
以下为CBOT农产品期货在2115GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 747.25 1.75 0.2% 15.6%
CBOT大豆Sc1 1424.75 6.00 0.4% 18.9%
CBOT豆粕SMc1 431.70 3.10 0.7% 39.5%
CBOT豆油BOc1 49.27 0.23 0.5% -5.4%
CBOT小麦Wc1 849.00 1.25 0.2% 30.1%
CBOT稻米RRc1 1492.00 -11.50 -0.8% 2.2%
EU小麦BL2H0 269.50 -0.25 -0.1% 33.1%
NYMEX原油期货CLc1 87.79 -0.49 -0.6% -11.2%
道琼工业指数.DJI 12,967 -42 -0.3% 6.1%
现货金XAU= 1748.60 -3.79 -0.2% 11.8%
欧元/美元EUR= 1.2971 -0.0009 0.0% 0.2%
美元指数.DXY 80.1960 0.0040 0.0% 0.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 1094 4 0.4% -37.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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