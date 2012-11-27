美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透11月27日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月27日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月24日当周 -- -0.3%
1330 美国耐久财订单 10月 -0.6% +9.8%
扣除运输的耐久财订单 -0.5% +2.0%
扣除国防的耐久财订单 -- +9.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 93.4
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月24日当周 -- +1.8%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +2.9% +2.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.9%
1500 美国消费者信心指数 11月 73.0 72.2
1500 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 9月 -- +0.7%
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负7
11月28日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1
再融资指数 -- 4,645.8
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9
11月29日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6
-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字192.0 赤字160.2
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%
最终销售 +2.5% +2.1%
GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1330 美国企业获利 第三季 +2.3% +2.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39 41
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625
续请失业金人数(万人) 11月17日当周 332.3 333.7
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.5%
(较上年同期) -- -0.3%
1500 美国成屋待完成销售 10月 +0.8% +0.3%
11月30日(五)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9%
1330 美国个人所得 10月 +0.2% +0.4%
个人支出 持平 +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.4%
1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 -- +0.5%
(环比年率) +0.9% +1.8%
(较前月) 9月 +0.1% -0.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 50.5 49.9
1530 美国ECRI一周领先指标 11月23日当周 -- 125.7
----------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3日(一)
-- 美国汽车销售(万辆) 11月 1,470 1,423
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.4
1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 11月 -- 51.39
1500 美国建筑支出 10月 +0.4% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.4 51.7
物价分项指数 54.8 55.0
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 54.2
12月4日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -- --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 -- --
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.0%(完)
--整理 徐文焰;审校 戴素萍
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部