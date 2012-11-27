欧洲经济指标预测--11月27日-12月4日****

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透11月27日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.7%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
0745 法国消费者信心指数 11月 83 84
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +1.0% +1.0%
(较上年同期) 持平 持平
11月28日(三)
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -0.9% -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
11月29日(四)
0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +0.5%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -0.9%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2
未经季节调整失业人数(万人) 280 275
经季节调整失业率 6.9% 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62
经济景气指数 84.2 84.5
工业景气指数 负18 负18
服务业景气指数 负12.5 负12.1
消费者信心指数 负26.9 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30
11月30日(五)
0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负30 负30
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%
(较上年同期) +1.2% -3.1%
0745 法国消费支出(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.60 1.67
0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
11月初值 +2.4% +2.5%
1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
HICP(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.6%
--------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3-7日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- -0.7%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%
12月3日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +5.4%
0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.1
0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 45.5
0848 法国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 44.7
0853 德国Markit制造业PMI 11月 -- 46.8
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 -- 46.2
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 47.5
12月4日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 -- 50.9
1000 欧元区PPI(较前月) 10月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%(完)
--整理 郑茵;审校 戴素萍
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部