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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:23 BJT

〔香港新股〕中国人保将在日本配售3.65亿美元股票--日经

路透11月27日电---日本经济新闻报导,中国人民保险集团股份有限公司(PICC)于12月7日在香港进行首次公开招股(IPO)之际,将同时在日本配售约300亿日圆(合3.65亿美元)股票.

PICC本次筹资计划正赶上中日关系急剧恶化,此前两国均对东海一些无人居住的岛屿提出主权要求.

日经称,大和证券DWASGU.UL将担任PICC是次日本招股工作的主承销商.

该报还称,东京海上控股(8766.T)将向人保投资约40亿日圆.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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