《中国报摘》--中国证券报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
* 头版头条:
--中国版巴塞尔三新资本协议实施后,六家银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行.银监会日前已开始对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行开展资本计量高级方法评估。业内人士测算,资本充足率有望提升40-50个基点(bp).
* 其他:
--记者获悉,中央经济工作会议的召开时间定在12月中旬.分析人士表示,明年经济增长目标可能确定在7%-7.5%,可能延续积极的财政政策和稳健的货币政策.
--银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至10月末,银行业金融机构资产达125.8万亿元人民币,较上月末下降0.5%,同比上升18.4%;总负债117.3万亿元,较上月末下降0.7%,同比上升18.2.
--工信部网站公布指导意见指出,"十二五"期间,黄金工业结构调整和产业转型升级将取得明显进展,工业增加值年均增长12%以上.并将加大兼并重组力度,"十二五"期间将减少100家黄金企业.
--武钢股份600005.SS公告称,公司将非公开发行A股股票不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元,并使用这笔资金收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源.公司股票自11月27日复牌.
--上海建工(600170.SS)公告称,公司中标上海市静安区40号、46号街坊大中里综合发展项目地上部分总承包工程,中标价为31.18亿元.
--据媒体报导,人民银行日前下发给各银行以及相关金融机构的通知显示,国务院已同意银行卡刷卡手续费标准调整方案,将于2013年2月25日起全面执行.此次刷卡费率整体下调幅度为23%至24%.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部