版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:01 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月27日

* 头版头条:

--中国版巴塞尔三新资本协议实施后,六家银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行.银监会日前已开始对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行开展资本计量高级方法评估。业内人士测算,资本充足率有望提升40-50个基点(bp).

* 其他:

--记者获悉,中央经济工作会议的召开时间定在12月中旬.分析人士表示,明年经济增长目标可能确定在7%-7.5%,可能延续积极的财政政策和稳健的货币政策.

--银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至10月末,银行业金融机构资产达125.8万亿元人民币,较上月末下降0.5%,同比上升18.4%;总负债117.3万亿元,较上月末下降0.7%,同比上升18.2.

--工信部网站公布指导意见指出,"十二五"期间,黄金工业结构调整和产业转型升级将取得明显进展,工业增加值年均增长12%以上.并将加大兼并重组力度,"十二五"期间将减少100家黄金企业.

--武钢股份600005.SS公告称,公司将非公开发行A股股票不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元,并使用这笔资金收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源.公司股票自11月27日复牌.

--上海建工(600170.SS)公告称,公司中标上海市静安区40号、46号街坊大中里综合发展项目地上部分总承包工程,中标价为31.18亿元.

--据媒体报导,人民银行日前下发给各银行以及相关金融机构的通知显示,国务院已同意银行卡刷卡手续费标准调整方案,将于2013年2月25日起全面执行.此次刷卡费率整体下调幅度为23%至24%.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐