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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:10 BJT

〔中国经济〕国土部督办一批典型案件,加大对违法用地和采矿查处力度

路透北京11月27日电---为加大对违法用地和违法采矿案件查处力度,中国国土资源部公布查处的五起国土资源领域违法违规案件处理结果并挂牌督办四起典型案件.

新华社周一晚间报导,今年三季度,全国国土资源管理系统依法查处一批国土资源领域违法违规案件.国土资源部向社会公布五起依法查处的国土资源领域违法违规案件处理结果,行政处罚和对相关责任人的党纪政纪处理均已落实.

这五起案件包括黑龙江省大庆市龙凤区违法占地建住宅案,河北省唐山市庞大汽贸集团有限公司违法占地案,陕西省西安市临潼旅游商贸开发区管委会违法占地案,安徽省淮南市潘集区淮南梦家园纺织科技有限公司违法占地案,甘肃省定西市青林矿业公司违法开采金矿案.

为继续加大对违法用地和违法采矿等违法违规案件的查处力度,国土资源部挂牌督办四起典型案件:山西省太钢集团岚县矿业有限公司违法占地案、浙江省温州市苍南电厂违法占地案,宁夏回族自治区中卫市银河冶炼有限公司违法占地案,河南省汝州市神火新材料有限公司违法采矿案.

报导称,对上述四起案件,国土资源部已责成相关省级国土资源主管部门会同有关部门严肃查处,查处结果将适时公布.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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