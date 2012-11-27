〔中国个股〕武钢股份拟非公开发行募资150亿元,以收购大股东铁矿石资产

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透北京11月27日电---停牌近一个月的武钢股份600005.SS周一晚公布,将非公开发行A股股票不超42亿股,至多募集资金150亿元人民币,用于收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源.
中国大型钢铁企业--武钢股份周一晚间刊登在上证所的公告显示,此次收购的目标资产为武钢集团下属武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权,以及武钢国贸下属武钢(澳洲)有限公司100%股权.
上述标的中三宗资产位于海外,且公告并显示,武钢国际资源持有中利联(香港)60%的股权,武钢矿业持有武钢巴西10%股权.
中利联的核心资产为利比里亚邦矿项目;截至2012年1月,邦矿拥有的铁矿石资源量14.83亿吨,平均品位约为35.16%.首期100万吨/年铁精矿工程将于2013年投产,后期900万吨/年铁精矿工程正处可研阶段.
此次发行为向包括武钢集团在内的不超过十名特定对象,武钢集团拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%.
对于本次非公开发行的价格,公告称,价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即2.23元/股;也不低于公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产,公司2011年底经审计的每股净资产为3.51元/股.
武钢自10月30日起停牌,将于今日复牌.停牌前武钢股份收报2.43元.中国证券报报导称,考虑该价格已是破净价,不免让人质疑发行对象是否能够接受其不低于3.51元的发行价.
不过报导并引述市场人士对此分析,本次增发和收购方案对上市公司是利好,不排除这一利好作用下,公司股价会在此次收购案辅助实施时拉涨到3.51元.
武钢集团总经理邓崎琳在今年中共十八大间隙接受路透专访时指出,武钢计划用3-5年甚至更长的时间,逐步形成海外每年供应矿石6,000万吨,焦煤3,000万吨的能力,基本实现原材料自给.[ID:nSB2095521](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部