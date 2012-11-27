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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:08 BJT

〔中国个股〕武钢股份拟非公开发行募资150亿元,以收购大股东铁矿石资产

路透北京11月27日电---停牌近一个月的武钢股份600005.SS周一晚公布,将非公开发行A股股票不超42亿股,至多募集资金150亿元人民币,用于收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源.

中国大型钢铁企业--武钢股份周一晚间刊登在上证所的公告显示,此次收购的目标资产为武钢集团下属武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权,以及武钢国贸下属武钢(澳洲)有限公司100%股权.

上述标的中三宗资产位于海外,且公告并显示,武钢国际资源持有中利联(香港)60%的股权,武钢矿业持有武钢巴西10%股权.

中利联的核心资产为利比里亚邦矿项目;截至2012年1月,邦矿拥有的铁矿石资源量14.83亿吨,平均品位约为35.16%.首期100万吨/年铁精矿工程将于2013年投产,后期900万吨/年铁精矿工程正处可研阶段.

此次发行为向包括武钢集团在内的不超过十名特定对象,武钢集团拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%.

对于本次非公开发行的价格,公告称,价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即2.23元/股;也不低于公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产,公司2011年底经审计的每股净资产为3.51元/股.

武钢自10月30日起停牌,将于今日复牌.停牌前武钢股份收报2.43元.中国证券报报导称,考虑该价格已是破净价,不免让人质疑发行对象是否能够接受其不低于3.51元的发行价.

不过报导并引述市场人士对此分析,本次增发和收购方案对上市公司是利好,不排除这一利好作用下,公司股价会在此次收购案辅助实施时拉涨到3.51元.

武钢集团总经理邓崎琳在今年中共十八大间隙接受路透专访时指出,武钢计划用3-5年甚至更长的时间,逐步形成海外每年供应矿石6,000万吨,焦煤3,000万吨的能力,基本实现原材料自给.[ID:nSB2095521](完)

更多详情,请点选上证所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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