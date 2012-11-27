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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 08:34 BJT

〔韩国金融〕外资银行和韩资银行外汇衍生品头寸上限调降四分之一

路透首尔11月27日电---韩国周二表示,将从1月开始把银行外汇衍生品头寸上限调降四分之一,来遏制不断推升韩元KRW=汇率的外资流入.此举已在外界的普遍预期之中.

韩国企划财政部在本地汇市开盘前几分钟发布的声明中称,对外资银行和韩资银行外汇衍生品投资的新上限规定将分别为其股本的150%和30%,原为200%和40%.

企划财政部官员称,若有必要韩国可能采取更多资本流动管制措施,比如上调银行的外币债券税.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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