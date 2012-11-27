〔中国经济〕发改委近期再批福州等多个城轨项目,总投资累计逾千亿元

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海11月27日电---中国国家发展和改革委员会网站显示,发改委近期再度批复福州、乌鲁木齐等多个城市的轨道交通项目,项目累计总投资超过1,000亿元人民币.
发改委网站周一稍晚刊登公告,批准福州市轨道交通2号线可行性研究报告及乌鲁木齐城市轨道交通近期建设规划,前者工程总投资182.27亿元,建设工期四年;后者计划在2019年前建成1号线和2号线,项目总投资312.4亿元.
本月中旬,国家发改委同意对北京城轨近期建设规模作出调整,新增新机场快线、8号线三期和16号线,新增线路里程89公里,新增项目估算总投资为707亿元;并批准江西南昌市轨道交通2号线一期的可行性研究报告,该项目投资额达145.23亿元.
国家发改委周一还公告称,近期批复福州至平潭铁路可行性研究报告,新建铁跌85.2公里,项目总投资257.3亿元,建设工期为五年半.由铁道部与福建省共同组建合资铁路公司作为项目法人,负责铁路工程建设和运营管理.
国家发改委网站9月公告,其一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.据统计,22个城轨项目累计总投资逾6,500亿元.
从发改委近期批复项目来看,城市轨道和铁路建设仍是未来国内基建投资的重头戏.上海证券报周二报导引述中国城市轨道交通协会相关专家介绍,到2015年全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元,到2020年国内将有40个城市建设地铁,总规划里程达7,000公里,是目前总里程的4.3倍.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部