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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,因希腊债务协议提振人气

路透首尔11月27日电---韩国股市周二小幅上涨,因有关希腊新债务目标达成协议的消息,驱散一些在上交易日打压市场的不确定性.

权重股三星电子(005930.KS)盘初上涨0.3%,接近上周五触及的历史收盘高位1,437,000韩元.

0002GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.54%,报1,918.75点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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