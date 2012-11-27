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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:20 BJT

〔日本股市〕开盘小跌,投资者对之前的快速涨势持谨慎态度

路透东京11月27日电---日本股市日经指数周二开盘小幅下跌,为四日来首度下滑;过去两周指标股指攀升逾8%,投资者对这波涨势速度之快持谨慎态度.

日经指数.N225下跌0.2%至9,372.16点,周一曾收在4月27日以来的最高收盘位.东证股价指数.TOPX下滑0.1%至779.07点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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